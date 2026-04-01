Contact us

Tony Pedra
Head of delegate sales
E: conferences@oceanmedia.co.uk
T: 0207 772 8399
Heidi Mansour
Director of business development- Living markets
E: heidi.mansour@oceanmedia.co.uk
T: 0207 772 8365
Charlotte Geoghegan
Conferences and awards director
E: charlotte.geoghegan@oceanmedia.co.uk
T: 0207 772 8300
Marketing team
E: marketing.housing@oceanmedia.co.uk
T: 0207 772 8300
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