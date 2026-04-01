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Contact us

Delegate enquiries

Tony Pedra

Head of delegate sales

E: conferences@oceanmedia.co.uk 

T: 0207 772 8399

Sponsorship opportunities

Heidi Mansour

Director of business development- Living markets

E: heidi.mansour@oceanmedia.co.uk

T: 0207 772 8365

 

Speaker enquiries

Charlotte Geoghegan

Conferences and awards director

E: charlotte.geoghegan@oceanmedia.co.uk

T: 0207 772 8300

Marketing enquiries

Marketing team

E: marketing.housing@oceanmedia.co.uk 
T: 0207 772 8300

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VENUE INFORMATION

  • Convene
  • 155 Bishopsgate
  • London
  • EC2M 3YD

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